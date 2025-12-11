CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Genel Kurulu'nda 1 milyar 285 milyon 717 bin TL’lik Mahkemeler bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Bütçe ile ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, mahkemelerin üzerinde çok büyük bir yük ve sorumluluk olduğunu belirtti.

“Komite aşamasında Mahkeme Başkanı’nın ortaya çizdiği tablo ile mahkemelerin hükümet eli ile düşürüldüğü durumla ilgili bir muhalefet milletvekili olarak utandım” diyen Şahiner, adaletten tasarruf olamayacağını vurguladı.

Şahiner, şunları kaydetti:

“Bu mahkemeler bütçesi yargıya ‘bu yıl için idare edin’ demekten ileriye gitmiyor. Önümüzdeki günlerde Mahkemenin önündeki kabarık dosyalara bakacak olursak bu yükün önemli bir kısmı hükümet eli ile atılan adımlardan kaynaklanıyor. Adaletin omuzlarındaki yük artarken buna karşılık hükümet sorumluluktan kaçıyor. ‘Kaynak yok’ diyerek yargı aç bırakılıyor ancak kamuoyu nezdinde yankı bulan şaibeli işlere kesenin ağzı sonuna kadar açık oluyor. Yargının itibarını koruyamayan hükümet devletin temellerini sarsar. Mahkemelerde sessiz bir çığlık var. Komite çalışmalarının özeti budur.”

Kaynak aktarımındaki aksaklıklar yüzünden günden güne Mahkemelerin aşındırıldığını kaydeden Şahiner, bunun acı bir gerçek olduğunu vurguladı. Mahkemelerin insan üstü bir gayretle işlerini yapmaya çalıştığına vurgu yapan Şahiner, “bu yapıya hükümetin layık gördüğü bütçe ortada” diye konuştu.

Solyalı: 3 Yıldır mahkemelere verilen sözler tutulmuyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı da komite çalışmalarında neredeyse ‘yalvarır’ pozisyonda bir Mahkeme Başkanı gördüklerini belirterek, 3 yıldır mahkemelere verilen sözlerin tutulmadığını bu durumun ‘tedirgin edici’ olduğunu vurguladı.

“Mahkemeler bütçesinde Maliye nasıl kısıntı yapar?” diye soran Solyalı, Mahkemelerden gelen bütçenin sorgusuz kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

“Mahkemelerin fiziksel koşulları iyileştirilmeli”

Mahkemelerde 51 yargıcın hizmet verdiğini dile getiren Solyalı, bu yargıçların bilinmeyen bir nüfusa hizmet ettiklerini kaydetti. Mahkemelerin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizen CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Mahkeme Başkanı komite görüşmelerinde Girne ve Gazimağusa mahkemelerinde yeni bina yapılması için hükümete talepte bulunduğunu bu talebi defalarca dile getirmesine rağmen bir yanıt alamadıklarını söyledi. Hükümet ölü taklidi yapıyor. Size defalarca söylemiş. Bir kere söylediğinde zaten utanmalı, ikinci talebi beklememeliydiniz’ diye konuştu.

Solyalı, “Ben komite çalışmalarında Mahkeme Başkanını dinlerken olduğum yerde büzüştüm ve utandım. Sizler nasıl utanmıyorsunuz?’ diye sordu.

Solyalı’nın konuşmasının ardından Mahkemeler Bütçesi 1 milyar 285 milyon 717 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.