Trump'ın tehditleri ve ABD'nin askeri yığınağı sürerken Almanya, İran’daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

ABD ve İran arasında nükleer müzakereler sürerken, diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sürüyor. ABD ordusu ise bölgeye dev bir yığınak yapıyor.

Bölgede sular ısınırken Almanya, İran’daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Almanya’nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.