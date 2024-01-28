Malatya'daki iki deprem, aynı hat üzerinde gerçekleşti. Ancak uzmanlara göre bu hat güncel fay haritasında yok.

Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'da 25 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından radar uydu verilerini ve geliştirdikleri deprem tehlike yazılımını kullanarak bölgede inceleme yaptığını söyledi.

Geçen sene 6 Şubat'ta 11 kenti etkileyen depremlerde ana fay kolunun kırıldığını belirten Prof. Dr. Kutoğlu, "Malatya'da yine 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yine 8 Ocak'ta aynı hat üzerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Uydu verilerinden elde edilen yer yüzeyi hareketleri haritasına baktığımız zaman bu ay içerisinde meydana gelen 2 depremin ana kolun yanındaki bir yan kol üzerinde meydana geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haritadaki renk farklılaşmasına bakıldığı zaman aynı hat üzerinde kaldığını görülüyor. Bu yeni hat, mevcut fay haritalarında da gözükmüyor.

Yer hareketlerine bakıldığı zaman ise geçmişte bir fay hattı bulunduğu görülüyor.

Tarihsel kayıtlara bakıldığı zaman aynı bölgede 1893 yılında bir büyük depremin meydana geldiği görülüyor. Dolayısıyla bu yan kolun da yine 1893 yılındakine benzer büyük bir deprem üretme potansiyeli söz konusu.

Fay 30 ile 40 kilometre üzerinde bir uzunluğa sahip. Bunun da 6,5'tan büyük 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli var.

Deprem olan fayın mevcut haritalarda bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu radar verilerinden bakıldığında burada bir fay çizgiselliğinin oluştuğunu belirtti.

6 Şubat depreminden sonra bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Dolayısıyla bu depremlerde enerjilerini başka faylara aktarmış olmaları da söz konusu.

Tarihsel depremlere bakıldığında bunlardan bir gerginlik haritası çıkartıldığında en gergin fayların ve büyük deprem oluşturmaya en yakın fayların Çardak fayından kuzeye doğru, Malatya üzerinden geçen fay olduğu görülüyor.

Prof. Dr. Kutoğlu, "Erzurum'un üzerinde, Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde, ondan ayrı bir fay var. Bu fayın da gergin olduğunu görüyoruz. Yine Adana içerisinde de bazı fayların tarihsel depremlere baktığımız zaman oldukça fazla enerji biriktirmiş olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"BİZİ EN ÇOK ENDİŞELENDİREN MALATYA İÇİNDEN GEÇEN FAY"

Gerginlik haritasında en çok Malatya üzerinden geçen faydan endişeli olduğunu belirten Prof. Dr. Kutoğlu, "Tarihsel süreçte burada herhangi bir büyük deprem görünmemesi ilginç. Deprem görülmemesi olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü kayda geçtiği kadarını biliyoruz. Henüz yazılı tarihe geçmemiş bir deprem olmuş olması söz konusu. Ama 6 Şubat'tan sonra bizi en çok endişelendiren Malatya içinden geçen fay." dedi.

ERZURUM, ADANA, MALATYA VE ÇORUM-AMASYA İÇİN UYARI

Prof. Dr. Kutoğlu, Orta ve Doğu Anadolu'da 4 noktaya dikkat çekip Adana'da 1164 yılında deprem meydana gelen bir fay olduğunu söyledi.

Erzurum, Adana, Çorum ve Amasya'daki enerji birikiminin diğer bölgelere göre daha fazla olduğu belirterek bölge sakinlerini uyardı.