Erhürman, “Vatandaşlık, bir lütuf değil, haktır!” ifadelerini kullanırken “Yapmanız gereken bir an önce ayrımcılığı kaldırmak ve hakkı tanımak! Gerisi laf-ı güzaf!” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Aylardır Kıbrıslı Türklere yönelik bir "açılım paketi"ni gündemde tutuyor Sn. Hristodulidis.

En çok merak edilen konu, çok sayıda Kıbrıslı Türk çocuğu/genci ilgilendiren "karma evliliklerden doğan çocuklar"ın vatandaşlığı meselesiydi.

Aslında bu konu, ne bir "müzakere", ne bir "güven yaratıcı önlem", ne de bir "açılım" meselesi! Mesele bir insan hakları ihlalinin giderilmesinden, bir ayrımcılığın ortadan kaldırılmasından ibaret.

Nihayet Sn. Cuellar'ın gelişi arifesinde açıklama geldi: Vatandaşlık başvurularını inceleyeceklermiş!

Bu çocukların haklarından söz ediyoruz Sn. Hristodulidis. Lütuf değil, hak! Yapmanız gereken bir an önce ayrımcılığı kaldırmak ve hakkı tanımak! Gerisi laf-ı güzaf!

Ve Sn Cuellar'ın da bunu not etmesi gerekiyor!