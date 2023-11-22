Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat ziyarette yaptığı konuşmada, kurum çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruma adına sendikacılık yaptıklarını ve aynı zamanda kurum personeli olduklarını belirtti.

Kurumda bir takım sorunların olduğunu belirten Kanat özellikle; BRTK bütçesinde, personel giderlerinde, ek mesailer ve Toplu İş Sözleşmesi konularında sıkıntılar yaşandığını kaydetti. “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bizim için çok değerlidir. Çalışanlar olarak kurumumuza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin de fazlasını yapıyoruz. Sizlerin desteği bizler için son derece önemli” dedi.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, Kıbrıs Türk tarihi açısından çok önemli kurumlarımızdan biri olduğuna işaret ederek; “Kıbrıs Türkü’nün sesini hem ülke geneline, hem de dünyaya duyurarak; ‘Bayrak, Bayrak… Kıbrıs Türk Mücahidinin Sesi’ anonsuyla yayına başlayan ve bizim bu anlamda milli duygularımıza da kaynak oluşturan kurumlarımızdandır” dedi.

Maliye Bakanı ayrıca, BRTK’nın, elektrik konusunda solar enerjiye geçiş açısından yaptığı projeleri takdirle karşıladıklarını kaydetti.

BRTK’nın sağlıklı bir yapıda hayatını sürdürmesinin öncelikleri arasında olduğuna işaret eden Maliye Bakanı Berova, bu yıl ilk kez 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesini oluşturarak Meclise sunduklarını ve bu minvalde, BRTK’nın, Özel İdareli Bütçeler kapsamı içerisinde Meclisin alt komitesinde görüşülerek onaylandığını kaydetti.

2008 yılından sonra tek tip sosyal güvenlik sistemine geçildiği için, 2008 sonrası kamuya giren herkesin, kurumuna bakılmaksızın sosyal sigorta emeklisi olacağına da işaret eden Özdemir Berova, 2008’den önce geriye dönük bir düzenleme yapmanın da mümkün olmayacağını belirtti.

İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar primleri ile ilgili olarak verilen ek mesailerin bu alanda yapılanmayan kesintileri esasında uzun yıllardır yapılmayan bir husus olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Berova şöyle konuştu;

“Sonuçta bir yasal gereklilik vardır ve bu yasal gereklilik sebebiyle de yine komitede yapılan toplantıda, Ocak ayından sonra günceli ödemeye başlayacağız” dedi.