Berova mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği uğruna ömrünü adamış Dr. Fazıl Küçük; özverili bir hekim, kararlı bir devlet adamı ve kalemiyle halkının sesi olmuş öncü bir liderdir.

Zor ve baskı dolu dönemlerde sergilediği cesur duruşla Kıbrıs Türk Halkı’nın var olma iradesini ayakta tutmuş, mücadelesiyle tarihe yön vermiştir.

En karanlık dönemlerde bile halkına rehberlik eden Dr. Fazıl Küçük, inancı ve kararlılığıyla Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderini belirleyen Lider olmuştur.

Liderliği bugün de yolumuzu aydınlatan güçlü bir miras olarak yaşamaktadır.

Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın Türkiye ile olan tarihî bağının en güçlü savunucularından biri olmuş ve bu gerçeği, ‘Türkiye için hayati olduğu kadar şeref ve haysiyet meselesi olan Kıbrıs davası Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve edilmeyecektir’ sözleriyle açıkça ifade etmiştir.

Toplum liderliği görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren Dr. Fazıl Küçük; kimi zaman bir hekim, kimi zaman bir gazeteci, kimi zaman da halkın içinden biri olarak mücadelenin ön saflarında yer almıştır.

Bu yönüyle halkının gönlünde seçkin bir yer edinmiş, gerçek bir önder olmuştur.

Dr. Fazıl Küçük, fikirleri ve bıraktığı mücadele mirasıyla daima hatırlanacak; gelecek nesillere ilham vermeye devam edecektir.

Vefatının 42’inci yılında Dr. Fazıl Küçük’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.