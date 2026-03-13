Berova, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, hekimlerin insan hayatını koruma görevini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini belirtti. Berova, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde yürütülmesinde hekimlerin önemli rol üstlendiğine dikkat çekti.

Sağlık hizmetlerinin güçlü bir ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü ifade eden Berova, “Hekimlerimiz, insan hayatının korunmasında en büyük güvencemizdir.” ifadelerine yer verdi.

Gece gündüz demeden, en zor koşullarda dahi görevlerini bilimin ışığında yerine getiren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunmasına büyük katkı sağladığını belirten Berova, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu emeğin ve fedakârlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydetti.

Berova, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.