Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti;

“Anne; ‘Koşulsuz sevginin, saygının, şefkatin, merhametin, fedakârlığın, samimiyetin, güzelliğin, hoşgörünün, sabrın, vücut bulmuş hali.

Anne; doğuran, doyuran, azı çok eden,

Anne, toplumun ve ailenin mihenk taşıdır…’

Sağlıklı nesillerin yetişmesi ve sağlıklı toplumların tesis edilmesinde büyük sorumluluk üstlenen Annelerin elbette hakkı hiçbir zaman ödenmez lakin illa bir ödül verilecekse bu ödül, onlar hayattayken kıymetini bilmek, gönüllerini hoş tutmak, onur ve gurur duyacakları başarılar elde ederek, vatana, millete insanlığa hizmet edebilmektir.

Bu vesileyle tüm Annelerin, ‘Anneler Günü’nü tebrik ediyor, vefat eden ve ismi özlemle anılan Annelere Allah’tan rahmet diliyor, Şehitlerimizin Anneleri ve Şampiyon Meleklerimizin Anneleri başta olmak üzere, evlatlarını kucaklayamayan, yüreği yaralı tüm annelere minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”