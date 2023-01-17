Maliye Bakanı Alişan Şan, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, kamuda örgütlü sendikaları yarın saat 10.00’da toplantıya davet etti.

Kamuda örgütlü sendikalarının bugünkü eylemine işaret eden Bakan Şan, sendika temsilcileriyle bir kez daha bir araya gelerek, kendilerini dinleyeceğini belirtti.

Şan, kamu çalışanlarının ödeneklerinin düzenlenmesine yönelik imzalanan protokole dikkat çekerek, vergi matrahlarıyla ilgili düzenlemenin en geç önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçirileceğini de ifade etti.

Kaynak: BRT