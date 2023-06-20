Maliye Bakanlığı, Mart ayı ek mesai ödemelerinin bugün gerçekleştiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Mart ayı Ek Mesailerinin ödendiği kaydedildi.
Maliye Bakanlığı, Mart ayı ek mesai ödemelerinin bugün gerçekleştiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Mart ayı Ek Mesailerinin ödendiği kaydedildi.
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