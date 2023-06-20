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Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Mart ayı Ek Mesailerinin ödendiği kaydedildi.

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