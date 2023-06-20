Maliye Bakanlığı, Mart ayı ek mesai ödemelerinin bugün gerçekleştiğini duyurdu. 

Üstel: Cevdet Yılmaz dövizdeki kayıpların telafi edileceğini söyledi Üstel: Cevdet Yılmaz dövizdeki kayıpların telafi edileceğini söyledi

Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Mart ayı Ek Mesailerinin ödendiği kaydedildi.