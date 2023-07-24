GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Diyanet-Sen başkanı Ali Yıldız’ın KKTC’yi hedef alan açıklamalarını değerlendiren Manavoğlu, “Kıbrıs Türk halkı ve sonradan buraya gelen birçok kişi buradaki hayatı benimsedikleri için buradadırlar ve buradaki özgürlükçü ve laik ortamdır onları burada tutan. Din üzerinden insanların istismar edilmesi, dinin siyasete alet edilmesi, azgın din adamlarının bu ortamı yaratması kabul edilemez. Türkiye’den gelen ve burada vatandaş olan insanlarımız da bu durumdan rahatsızdır. Bence uzaktan ayar vermeye kalkmasın” dedi.

Manavoğlu konuşmasının devamında KKTC Din İşleri Başkanının yapmış olduğu açıklamaları hatırlatarak, “Son atanan din işleri başkanının açıklamaları yeterince rahatsızlık yarattı. Bazı açıklamaları kendine göre yorumladı ve gündem oldu. Din işleri başkanı siyaset hakkında yorum yapıyor zaman zaman. Biz bu yanlıştan dönemedik. Aslında bu aylar öne burada yaşanan durumun devamıdır. Özellikle cumhurbaşkanı ve başbakanın adım atmaması zemini yarattı ve bu tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı bu kadar modern ailesi olan ve laik düşünceyi benimsemiş bir aile yapısına sahip. Öte yandan başbakanın ailesi de aynı şekilde modern bir aile yapışa sahip. Bakanlar kurulunun bu konuyla ilgili bir şey söylememesi kabul edilemez. Dönem dönem din adamları yaptıkları açıklamalardan dolayı Türkiye’de görevden alınmıştır. Ama bizde bir girişim yapılmadığı için utanmazlığı ele aldılar ve bu açıklamaları yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Manavoğlu, “Bu yapıyı aylar önce düzeltmeye gitmediğimiz için ve buradaki idareciler hala daha bir açıklama yapmadığına göre adım atmak istemiyorlar. Buradaki yöneticilerin korkak olduğunu biliyoruz. Madem bu konuda kayıtsız kalmayı seçtiniz o zaman seçim zamanı bedeline katlanacaksınız. Çünkü biz bunu konuyu kadınlar olarak unutturmayacağız. Ahmet Ünsal’ın yapmış olduğu konuşmalar değil sadece... Geldiği günden itibaren din işlerini karıştırması ve oradaki kişilerin bezdirmiş olmasıdır. Oradan tayinini isteyenler oldu. Eğer bu toplum tarafından kabul görmeyi isterse çıkıp özür dileyecek. Buradaki toplumun hassasiyetlerini gözetecek” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, “Buradaki laik ve seküler, medeni ve özgürlüklere önem veren yapı bu gibi olayların yayılmasını, kontrolsüz Kuran kursu ve gerici yobaz düşünceleri istemeyen bir yapıdır ve gereken sınırı koyacaktır” dedi.