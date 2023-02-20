Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Bizim başımıza böyle bir felaket geldiğinde biz ne kadar hazırlıklıyız? Dünya artık farklı bir noktaya geldi. Her an başımıza farklı bir felaket gelebilir, önemli olan bu felaketlere hazırlıklı olmaktır. Eğer bir bölgede 10 bina yıkılmışken 15 bina ayaktayken orada bir ihmal olduğunu görüyoruz. 99 depreminden ders aldık dediler ama aslında baktığımızda ders alınmadığını görüyoruz. Herkes dersi kendine dokunduğu oranda alıyor. Bilim adamları Elazığ depreminden sonra uyardılar bu bölgede büyük bir deprem olabileceği konusunda. Biz nispeten daha şanslıyız çünkü biz o kadar yalan beton ve kum kullanmadık o kadar yalan yapı yapmadık. Birileri sırf para için kumdan bina yapıyorsa utanmazdır. Bizim şansımız 99 öncesi çok yüksek binamız yoktu. 99 öncesi yapılan binalarda belli bölgelerdedir. İnşaat furyası Annan planı ile birlikte başladı ve yasalar da deprem yönetmeliklerine göre değişti. Mimar mühendisler odasının da bu konuda üzerinde durması ve izinlerin de kolay çıkmaması ve konuda uzmanlığı olmayan kimsenin imza atamayacağı bir yasa çıkarıldığı için biz şanslıyız. Ancak tabi ki yasanın geliştirilmesi gerekiyor. Bizdeki en büyük sıkıntı toprak zemini sıkıntılı olan bölgelerdir. Önemli olan zemine göre sağlam temel olması için çalışma yapılmalıdır” şeklinde konuştu.