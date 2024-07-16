GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Programda ekonomik bir darboğaz sürecinin KKTC’yi beklediğini ifade ederek sözlerine başlayan Dokuzuncu dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından açıklanan anket ile güne başladık. Hepimizin düşündüğü şeyler de anketlerde çıkıyor. Sterlin eğer 50’yi görecekse diğer döviz türleri de durmayacak. Ama ekonomik olarak sıkıntıyı KKTC asıl önümüzdeki dönem yaşayacak. 2018’e kadar Güney’den geçişler hiç denecek kadar azdı. 2018’de Rahip Branson krizi ile bir akış oldu. 15 sene sonra oradan buraya gelen, burada alışveriş yapan müşteri sayımız arttı ve biz birçok kriz yaşamamıza rağmen o dönemleri biz çok iyi geçirdik. Geçen sene bütçe fazla verdi. Sebebi bu alışverişlerdi. Ama şimdi bu alışverişler azalacak” dedi.

“BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ TOPLUMUN AKLINI KARIŞTIRACAK AÇIKLAMALAR YAPMAMALI”…

Manavoğlu, “Sivil toplum örgütleri, Ticaret ve Sanayi odaları edilgen bir durumda. Bugünlerde Ticaret Odası bir şeyler söylüyor ama altı dolu değil bu açıklamaların. Tutarsız bir tutum ortaya konuluyor. Ticaret Odası başkanı yaptığı açıklamada alışverişin Güney’e kaydığını söyledi önlem alınmalı dedi. Daha sonra katıldığı televizyon programında Güney’e geçip alışveriş yapamayanlara Allah acısın dedi. Bu iş çocuk oyuncağı değildir. Bir sivil toplum örgütü toplumun aklını karıştıracak açıklamalar yapmamalı” ifadelerini kullandı.

“BİZİM SICAK PARA AKIŞIMIZ AZALIYOR”…

Manavoğlu, “Bugün yapılan ve açıklanan anket sonuçlarında sendikalara güven kalmadığını da gördük. Şuanda sivil topluma halkın sahip çıkma gibi bir niyeti yoktur dedim çünkü kendi çıkar ve menfaatlerini koruma noktasında kalıyorlar dedim. Bu anketle birlikte bu ispatlanmış oldu. Bizim daha aklıselim davranmamız lazım. Her ne kadar Türkiye’de sıcak para akışı olsa da döviz hızlı yükselmiyor. Ama bu bizde de aynısı olacak demek değil. Bizim sıcak para akışımız azalıyor çünkü Güney’den buraya gelenlerin sayısı azaldı. TL’de faiz yüzde 50 ve enflasyonda yüksek. Haliyle sabit masraflar yüksek. Sabit masraflar yükseldiği için fiyatlara zam geliyor. Döviz tarafı da aynı oranda artış olmuyor ve burada ücretler artınca 10 Euro olan 12 Euro’ya yükselince Rumlar burayı tercih etmiyorlar. Bunun dengesinin kurulması lazım” dedi.

“ZAMAN KAYBINA VE BİRBİRİMİZİ YIPRATMAYA GEREK YOK”...

“Ortaya çözüm önerisi sunan bir yapı yok” diyen Manavoğlu, “Sivil toplum örgütleri tarafından hükümete baskı unsuru da yok. Sivil toplum örgütlerinin toplantılarına denk geldiğimde ve toplantılara katıldığımda ne yapılması gerektiğini söylerim. Yanlış konuşulan bir şey varsa söylerim. Zaman kaybına ve birbirimizi yıpratmaya gerek yok. Burası küçük bir ülke kolay da yönetilebilir” dedi.