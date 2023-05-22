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2018 yılından bu yana KKTC’nin toplamda 12 seçimden etkilendiğini kaydederek sözlerine başlayan dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Bu memleketin beli 2027 ye kadar doğrulmaz. 2018 genel seçim KKTC, 2018 Haziran yerel seçim KKTC, 2019 Türkiye genel seçim, 2020 Türkiye yerel seçim, 2020 ekim cumhurbaşkanlığı KKTC, 2022 ocak erken genel seçim KKTC, 2022 aralık yerel seçim KKTC, 2023 mayıs genel seçim Türkiye, 2023 haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye, 2023 haziran ara seçim KKTC, 2024 Türkiye yerel seçim, 2025 KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi, 2027 genel seçim KKTC” diyerek seçim süreçlerini sıraladı.



Konuşmasının devamında Manavoğlu, “2018’den 2027 ye kadar 12 seçimden etkilenen bir KKTC var. Seçimler dolaysıyla verilen sözler ve saçılan paralar, irade dolayısıyla yaşanan iradesizlikler, kavgalar, kutuplaşmalar, sarf edilecek iğrenç yorumlar ve eleştiriler, suçlamalar, hesaplaşmalar, siyasetin itibarsızlaşması gibi manyak bir durum var ortada. Bu manyak durumda aklıselim çıkan kazanacak. Bu biraz zor çünkü hem meclis içi hem meclis dışı muhalefete de baktığımda ciddi anlamda siyaseti itibarsızlaştıran bir durum var ortada. Kudret Özersay’ın yorumuna baktığımda bu hükümet meşru değil ben çekiliyorum ve başka bir seçim olsun istiyorum diyor. Burada meşruiyet olgularına baktığımızda bir seçim sonrası yeniden aynı durum oluşma ihtimali çok yüksektir ve bu açıklamaları gerçekçi bulmuyorum. İzlenen strateji siyaseti itibarsızlaştırdığı için siyasetçiler ve siyasi partiler itibarsız siyasetçilerin oluşmasına yardımcı olunuyor. Gerçek anlamda siyasetin içinde olması gereken kişiler nitelikli ve bu işi gerçek anlamda yapabilecek olan kişilerin önüne geçtiğimizi düşünüyorum ve bu yanlıştır. Hiç istemediğimiz bu ortam siyaseti daha da kötüye götürecek ve daha da vasatlaştıracaktır. Bu kötü gidişatı çevirmek için çok şansımız yok. Mevcut hükümet koltuğunu koruyabilmek için her şeyi yapabilecek yapıya sahipler. Bu hükümette bir umut aranmaması gerekmektedir. Muhalefete bu noktada büyük rol düşer ama muhalefet bunu yapamıyor. Çünkü kendi içlerinde de bir koltuk savaşı var” şeklinde konuştu.