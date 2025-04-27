Türkiye'nin Akdeniz'deki tek tutunma noktasının sadece Kıbrıs kaldığını dile getiren Manavoğlu, “Bugünlerde iki soydaş toplum arasındaki tartışmalar, KKTC halkını TC halkı gözünde itibarsızlaştırmaktan, KKTC halkının da Türkiye'ye olan sevgisini sorgulamaktan öteye gitmemektedir. “Rum Kesim'inin çeşitli hadsiz açıklama yapma cesareti de bu tatsız görüntüler yüzündendir. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi iyi polis kötü polis rolünü akıllıca oynarken, Türkiye ve KKTC halkı tarafından birbirlerine yapılan yorumlar ise kötü ebeveyn ve kötü evlat kavgasına dönüşmüştür. Türk Devletleri'nin Orta Asya Zirvesi'nde AB ile ortaklık ve işbirliği anlaşmasını imzalamalarıyla gelişen politik krizin bizi nereye götüreceği halen netleşmemişken diğer yandan bugün kamuoyuna düşen Rum gemilerine Türkiye'deki limanların açılma talebi haberi ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

"Önümüzde geleceğimizi belirleyecek çok önemli günler"

Önümüzde, kazanımlar ve kayıplar noktasında geleceğimizi belirleyecek çok önemli günler olduğuna vurgu yapan Manavoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki tek tutunma noktası Kıbrıs, Kıbrıs'taki Türkler'in güvenliğinin de tek tutunma noktasının Türkiye olduğunu bir kez daha hatırlatarak, “Dolayısıyla bundan sonraki süreci aklı selim bir şekilde, hep birlikte yönetmezsek, hep birlikte kaybedeceğiz” dedi.