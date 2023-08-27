Manavoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

1)Güney Kıbrıs'ta Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan,can kaybına da sebep olabilecek olan,saldırıyı şiddetle kınıyorum...

2)Apostolos Andreas Manastırın'a Mescit yapma planını da kınıyorum...

3)Kendini bilmez bir adamın Apostolos Andreas Manastır'ında Papaz'ı taciz etmesini de kınıyorum...

Özetle provokasyona yol açan ve bu ada üzerinde yaşayan insanları kutuplaştırmak isteyen tüm hareketleri kınıyorum...

Ve Yunus Emre'nin bir sözüyle bitireyim;

HAKK'I GERÇEK SEVENLERE CÜMLE ALEM KARDEŞ GELİR!