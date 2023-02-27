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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Depremzede kişilerin KKTC’ye geldiğini ve onlara gerekli desteğin verilmesi gerektiğini kaydeden Manavoğlu, “Ülkemizde gelen depremzedeler bilmiyor ki aslında biz sağlık ve eğitim sektörlerinden bizde gereken hizmeti alamıyoruz. Buraya gelecekler ve ayrı bir şok yaşayacaklar. Bizim hastanelere gittiğimizde bu insanların alacağı hizmet bu insanları mutlu etmeyecek. Bu kez depremzedelere bakmıyorlar denecek. Aslında hiç birimize bakmıyorlar. Burada ivedilikle yapılması gereken iki konu var. Elçilik ciddi bir kayıt sistemi yapmaya başladı. Gıda yardımlarında da Vakı…