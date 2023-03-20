Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın köşe yazısında dile getirdiği, siyasi kulislerde konuşulan Gülşah Sanver Manavoğlu’nun yeniden meclise girme formülüne ve siyasi kulislerde konuşulan iddialara yanıt veren Gülşah Sanver Manavoğlu, “Siyasi ikbal düşünecek bir noktada değilim. Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Benim önceliğim ülkenin sıkıntılarıdır. Makam konusunda hiçbir zaman beklentim olmadı. Anayasaya göre ara seçim yapılmak zorundadır. Tüm ülkeye sandıklar kurulmak zorundadır. Belki ilerisi için bir yasal düzenleme gerekmektedir. Ancak şuan bu acil midir düşünmek lazım. Bu konuda bir adım atılması gerektiğini düşünmüyorum. Halk bana seçimde bir teveccüh gösterdi. Kudret beyden sonra en çok oyu alan kişi benim. Eğer böyle bir düzenleme yapılacaksa da ilerisi için düşünülmesi lazım. Şuan daha öncelikli konular var. Eğer önümüzdeki süreçte seçimle ilgili bir düzenleme yapılacaksa çok iyi düşünülmesi gerekir ve demokratik anlamda bu ülkenin önünü açacak bir düzenleme şarttır. Bu ortamı verimli bir hale sokmamız gerekiyor. Benim önceliğim şuan milletvekilliğini düşünmek değil, bu ülkenin daha iyi noktaya gelebilmesi için öneriler sunmaktır. Çünkü bu ülke şuanda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Ancak partizanca yaklaşımlarla bu ülkeyi yine çıkmaza sokuyoruz” dedi.