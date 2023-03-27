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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

“CTP MUHALEFET OLMANIN GEREĞİNİ YAPAR”

Cumhuriyet Meclisi’nin bugün gündemine gelecek olan Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi hakkında konuşan Dokuzuncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “CTP muhalefet olmanın gereğini yapar. Hükümetlerin her zaman güvenilir olma noktasında da sıkıntıları vardır. Yapılacak olan okulların ve tadilatların partizanca yapılmayacağını ve adil bir şekilde dağıtılıp dağıtılmayacağı, ihalelerinin doğru yapılıp yapılmayacağı noktasında ciddi soru işaretleri var. Merkezi ihale komisyonunun durumu bugün ortadadır. Bu konu istimara açıktır ve muhalefette buna onay vermeyeceğini söyleyecektir. Muhalefet buna onay verdiği anda daha büyük sorumluluk altına girecek ve bu onlar için sıkıntıdır” dedi.

“ÖNGÖRDÜKLERİ PARAYI TOPLAYAMAYACAKLAR”

Manavoğlu, “Gelmiş olduğumuz noktaya baktığımızda bu parayı istedikleri kadar toparlayamayacakları bellidir. Maaşlarla ilgili düzenlemede gönüllülük esası vardır ve bu nedenle öngördükleri parayı toplayamayacaklar” şeklinde konuştu.

“BİLEREK Mİ YAPIYORLAR?”

Manavoğlu, “Madem maaş konusu tartışmaya açıktır o zaman vazgeçeceksin bu kesintiden. Bunu konuşturmayacaklardı. Esas yaşanan yanlış şudur. Başbakan şuan sahada anlatıyor ama siz bunu yasa gücünde kararname ile bir gecede dayadınız halka. Kimse popülizm yapmasın. Ben yapacağım diyor ama son gelinen durumda öngörülen ve düşünülen şekilde yapamıyor. Bu şovu kime yaptılar? Bu süreç beceriksizliğin bir ürünü mü yoksa bilerek mi yapıyorlar?” diye sordu.