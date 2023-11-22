9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Manavoğlu’nun paylaşımına Bakan Arıklı’dan yüzleri güldüren bir cevap geldi.

Manavoğlu, “Hava kararmadan yola koyulayım dedim... Erhan Arıklı Bey pilav yemekle meşgul olduğundan, Boğaz'da başımıza bir şey gelmeden, evin yolunu sağ salim bulmak lazım...” ifadelerini kullandığı paylaşımına, Bakan Arıklı, “Dikkatli sür. Başımıza iş açma. Yoksa öbür tarafta elinde KAMÇI bizi beklersin.” diye cevap verdi.

Arıklı’nın bu cevabına ise Manavoğlu, “Belli olmaz, hazırlıklı gel” dedi.

İşte o konuşma: