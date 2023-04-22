Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl ailesini kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’a açıldığı günden bu yana çok büyük bir ilginin olduğunu ve her gün 2 binin üzerinde ziyaretçinin Maraş’ı gezdiğini belirterek, bunun hem ülkeye hem de Gazimağusa'ya turizm ve ekonomik açıdan çok büyük bir kazanç sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ta bundan sonra yeni kamu alanlarının açılmasını temenni ederek, Maraş açılımının çok olumlu tarafları olduğunu belirtti.

Maraş’ta açılım kararının altına imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, açılım kararına destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açılımda büyük emeği olan dönemin Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'e ve desteğini sürdüren şimdiki Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ın Gazimağusa için çok büyük bir değer taşıdığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sosyal konut projesinin gündemde olduğunu ve bölgeye ilginin arttığını yineledi.

Bingöl ailesine 1 milyonuncu ziyaretçi belgesini takdim eden Cumhurbaşkanı Tatar bu tesadüfün, bayramın birinci gününe denk gelmesinin de ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayarak, aileyi tebrik etti ve tekrar halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Bingöl ailesi ise birçok kez Maraş'ı ziyaret ettiklerini, ancak böylesi bir rastlantı yaşamaktan büyük gurur duyduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Maraş ziyareti ve belge takdim töreninde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay eşlik etti