Polis, zanlının 5 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde bulunan bir marketin deposunda iş arkadaşı N.G.G.’ye “seks, seks” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının genç kadını her iki eliyle kollarından tutup rafların arasına götürerek zorla alıkoyduğunu, ardından göğüslerini sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, genç kadının kendini korumak amacıyla ellerini yüzüne götürdüğü sırada zanlının sağ eliyle yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Şikayet üzerine zanlının 6 Mart’ta tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının genç kadını zorla rafların arasına götürdüğünün tespit edildiğini söyledi.

Polis ayrıca, zanlının genç kadına yaşananları kimseye anlatmaması için para teklif ettiğine dair tanık ifadeleri alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler bulunduğunu ve zanlının yasal statüsünün araştırılacağını kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.