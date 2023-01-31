Çevre Koruma Dairesi’nin yapmış olduğu ankete göre market yöneticilerinin yüzde doksanı ‘naylon poşet’ uygulamasının kalkacak olmasını desteklediğini belirtti.

Çevre Koruma Dairesi tarafından sapsız naylon poşetlerin kullanımının yasaklanması ile ilgili ülke genelinde market yöneticileri ile yapmış olduğu ankete göre;

50 marketin 45’i yani %90’ı uygulamayı ekonomik ve çevresel yönden başarılı bularak, tam destek olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca uygulamaya destek veren market yöneticilerinin

%25’i halkın konu ile ilgili daha fazla bilinçlendirilmesi gereğini de vurgulamışlardır.

Anketten aldığımız sonuca göre Çevre Koruma Dairesi olarak halkın farkındalığını arttırmak amacı ile çalışmalarımıza hız vermiş bulunmaktayız.