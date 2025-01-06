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30.12.2024 tarihinde, Demirhan ’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs/ların, market içerisinde satışa sunulan toplam 3.060,50 TL değerindeki muhtelif kozmetik ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.B.(E-25), N.S.(E-24), K.A.(E-20), M.R.(E-21) ve H.O.(E-25) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polis in açıklaması şöyle:

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