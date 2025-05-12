78 yaşındaki Peggy Bryant, yanlış etiketli kurabiye nedeniyle hayatını kaybetti. Alerjisi olan fıstık ezmesini içeren bir ürünü yanlışlıkla tüketen Bryant, olaydan kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından ailesi, sorumlu market hakkında yasal süreç başlattı.

60'ıncı evlilik yıldönümünde acı son

Peggy Bryant, 7 Nisan 2023 tarihinde 60. evlilik yıldönümünü kutlamak için hazırlık yapıyordu. Bu özel gün için marketten yulaf ezmeli kuru üzümlü kurabiye satın aldı. Ancak pakete, içeriği farklı olan fıstık ezmeli kurabiye yanlışlıkla etiketlenmişti.

Tadı fark etti ama çok geçti

Kurabiyeden bir ısırık alan Bryant, tadın farklı olduğunu fark etti ve kurabiyenin fıstık ezmesi içerdiğini anladı. Ancak fıstığa karşı şiddetli alerjisi olan yaşlı kadın, bu farkındalığına rağmen kısa süre içinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, hastaneye girişinden bir saat sonra hayatını kaybetti.

Peggy Bryant’ın kızı Lisa, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Annem neşeli, enerjik bir insandı. Bu sonu hak etmedi.”

Lisa, annesinin ölümünün basit bir etiketleme hatası nedeniyle yaşandığını vurguladı. Olayın ardından Peggy Bryant’ın ailesi, ürünün satıldığı markete karşı dava açtı.