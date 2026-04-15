Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, olguları aktardı. Polis, 11 Nisan 2026 tarihinde saat 18.40 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsü içerisinde bulunan bir markette olayın meydana geldiğini belirtti.

Yapılan incelemede, zanlıların reyonlarda satışa sunulan toplam değeri 16 bin 848 TL olan 2 adet Jameson Orange 70 cl, 2 adet Jameson Cold Brew 70 cl, 2 adet Jameson 70 cl içki ile 4 adet Lego marka araç legosu ve 1 adet Revanche marka lacivert kazağı alarak, kendilerine ait siyah renk okul çantalarına koydukları ve kasaya herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldıkları tespit edildi.

Polis, zanlıların suçüstü yakalandığını ve çalınan içkilerin üzerlerinde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Zanlıların Kazakistan vatandaşı ve öğrenci olduklarını belirten polis, mahkemeden teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada iki gün ispat-ı vücut yapmalarına ve kişi başı 80 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.