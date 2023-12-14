Saat 23.04'de merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
Saat 23.04'de merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
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