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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Saat 23.04'de merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güler: Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Güler: Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

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