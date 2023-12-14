Güler: Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz Güler: Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Saat 23.04'de merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıkları olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.