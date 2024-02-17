Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 mürettebatından halen haber alınamadı.

Arama çalışmaları gece boyunca da devam ederken 3. günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları hız kazandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ise tüm sahil hattında aralıksız devriye atıyor.

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte olduğu belirlenmişti.

Ayrıca, dün Vali Mahmut Demirtaş'ın açıkladığı üzere 17.00'da Deniz Kuvvetleri tarafından planlanan dalış, TCG Akın gemisinin halatının kopması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Öte yandan, Kurşunlu Mahallesi'ndeki kriz merkezinde mürettebatın yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.

KAYIP DENİZCİ SON ANLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un, batmadan kısa süre önce çektiği görüntülerde geminin suyla dolduğu görülüyor.

Tutuk'un, eşine gönderdiği videoda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz." dediği duyuluyor.