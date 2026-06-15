Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde Mavi Vatan vizyonunu pekiştirmek ve projelerin geliştirilmesine katkı koymak amaçlı Beştepe temaslarının ardından, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Sayit Yusufu makamında ziyaret ederek Türk Devletleri faaliyetleri hakkında iştişareler ve ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Köklerine tutkulu daha güçlü gençler yetiştirmek üzere atılacak her adımda, toplumları kaynaştıracak farkındalık etkinliklerinde birlikte hareket edilmesi konusunda hem fikir olundu. Ziyarette İŞAD Yönetim Kurulu üyesi ve Azerbaycan Başkanı İlhami Bilgen ve Türksoy Strateji geliştirme daire Başkanı Melik Özsöz toplantıya eşlik ettiler. Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Vizyon haritasının takdimini ile görüşme tamamlandı.

Daha sonra Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan ile bir araya gelen Metin Yılgın yatırım fırsatları, Türk Dünyası yatırım ortaklıklarının geliştirilmesi ve Mavi Vatan vizyonunun yaygınlaştırılması üzerine fikir teatisinde bulunarak, Sn. Genel Sekretere Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Vizyon haritasının takdimini gerçekleştirdi.

Karşılıklı iyi niyet ve ortak çalışma fikir mutabakatı ile görüşme sonlandırıldı.