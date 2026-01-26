İskele’de 10 Ağustos 2023 tarihinde bir mekânda çıkan kavga ve Hüseyin Mavideniz’in öldürülmesi ülkede infial yaratmıştı.

Olayla ilgili bugün İskele Mahkemesi’nde yeni bir duruşma yapıldı. Mahkemede Polis Memuru Gürkan Tezel, olay sırasında Sanık 1 M.Y’nin olaydan sonra olay yerinden kaçtığını, daha sonra Mehmet Yazıcı’nın teslim olduğunu ve olay anında üzerinde olan kıyafetleri polise teslim ettiğinin aktardı. Daha sonrasında mahkemede olay günü yaşananlarla ilgili olarak ambulans şoförü dinlendi. Duruşmada ambulans şoförü olay yerine ne kadar sürede geldiğini, hastanın durumunu ve ne kadar sürede hastaneye ulaştırıldığı ile ilgili bilgiler verdi.

Duruşma 30 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Hüseyin Mavideniz’in ailesi, “Adalet arayışından vazgeçmeyeceğiz. Haklı davamızın arkasında yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.