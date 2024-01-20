Ünlü sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yenik düşmüştü. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin vefatı herkesi derinden etkilemişti.

52 yıllık dostları Özkan Uğur'u kaybettikleri günden bu yana konserlere ara Mazhar Alanson ile Fuat Güner duygusal bir mesajla sahnelere döneceğini duyurdu.

16 Mart Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek ikiliden Mazhar Alanson, konser afişini sosyal medya hesabından paylaştı.

"BAŞ BAŞA ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Alanson, paylaşımına "Kaderde bu varmış, en başa dönmek… İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" notunu düştü.

Aynı afişi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Fuat Güner ise “Kaderde bu varmış, en başa dönmek. İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Mazhar ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!” ifadelerini kullandı.

"SENİ GÖREBİLECEĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" ifadelerini kullanmıştı.

UĞUR'UN ADI MÜZİK STÜDYOSUNDA YAŞAYACAK

Öte yandan Özkan Uğur'un adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda açılan müzik stüdyosuna verildi.