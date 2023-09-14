Kısa süre önce Akçay’da mazot hırsızlığı suçundan tutuklanan C.Ü. önceki gece de, Güzelyurt’ta park halinde bulunan kamyondan benzin çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılırken, Polis memuru Yaren Yemenicioğlu olguları aktardı.

Polis memuru Yaren Yemenicioğlu, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 02.10’da, Güzelyurt'ta park halinde bulunan E.B. adına kayıtlı kamyon aracın deposundan 150 litre mazot sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının aynı tarihte tutuklandığını belirten polis, zanlının kullanımındaki araçta, içerisinde mazot bulunan 19 litrelik damacana ve sarı renk bidon ile 239 santim uzunluğunda hortum emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının olay günü nerede olduğu ve ikametgahında bulunan mazot ve bidonlarla ilgili gönüllü ifade verdiğini, ancak bu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Meseleyle ilgili başlatılan soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ile incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlı aleyhinde istenilen tutukluluk emrini verdi.

Olay

Zanlı, 2 Eylül 2023 tarihinde saat 02.45 sıralarında Akçay-Güzelyurt anayolunda yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonun deposundan, 137 santim uzunluğundaki sulama hortumu ile yakıt çalmıştı. Devriye gezen ekipler tarafından suçüstü yakalanan zanlı soruşturmanın ardından 5 Eylül’de teminatla serbest bırakılmıştı.