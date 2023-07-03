Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa katıldı.

Meclis Başkanı Töre, 25 Haziran’da gerçekleşen ara seçimde Milletvekili seçilen Sami Özuslu’nun yemin töreni için Meclis Genel Kurulu’nun 13 Temmuz Perşembe günü olağanüstü toplanacağını ifade etti.

Meclis’in çalışmalarına da değinen Töre, Meclis’in nisap sorunu yaşamadan bir dönemi kapattığını belirtti, muhalefetin tepkisine rağmen ciddi birçok yasanın da Meclis’ten geçirildiğini anlattı.

Töre, “Hükümet yasalar konusunda iyi çalışmıştır dersini yapmıştır. Nisaba takılmadan çalışmalarını sürdürmüştür” dedi.

Meclis’in Ekim ayının ilk iş gününde açılacağını ve komitelerin çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Töre, ivediliği alınan yasaların komitelerde görüşüleceğini rutin işlerin yanı sıra yaz aylarında da çalışmaların süreceğini hatırlattı.

“SAYIN ERHÜRMAN’IN SAMİMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

“Bizim boş geçirilecek bir zamanımız yok” diyen ana muhalefet partisinin eleştirilerine de yanıt veren Töre, “Sayın Erhürman’ın samimi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iş birliği yapalım denildiğinde sürekli muhalefet yapılıyor. İş birliğinden kaçınılıyor” ifadelerini kullandı.

Töre, yeni dönemde parlamentonun daha çok çalışması gerektiğini belirterek, hem hükümetin hem de muhalefetin daha iyi çalışması gerektiğini ifade etti.

Töre, “İyi bir dönem geçirmek istiyoruz. Daha çok yasa çıkarmak eleştirilere kulak verilmesini sağlamak sonuç üretmek elbette hedefimizdir. Halkın en fazla göz önünde bulunan kurumu olarak çok daha fazla dikkat etmemiz gerekir.” dedi.

Kaynak: BRT