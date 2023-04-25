Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu 25 Haziran 2023 tarihinde ara seçim yapılmasını onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda şu sıralar seçim yasaklarının 30 güne indirilmesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor.