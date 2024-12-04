Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler’i Ankara Esenboğa Havaalanı'nda TBMM Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi, Hatay Milletvekili, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yaman, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Öztürkler’in heyetinde Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekilleri; Hasan Küçük, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Devrim Barçın bulunuyor.

İsias davası nedeniyle Adıyaman’da bulunan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe , Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve Başkanlık Divanı Üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise heyete Ankara’da eşlik edecek.

Öztürkler’in temaslarına yarın başlaması bekleniyor.