Türkiye'nin Millî Uzay Programı'nın başarıya ulaşmasının en büyük temennileri olduğunu belirten Töre, gece yarısı gerçekleşecek yolculuğu tüm Türk milletinin gururu olarak yorumladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Anavatan Türkiye’mizin astronotu Alper Gezeravcı bu gece saatler 00:49’u gösterdiğinde tarihi yolculuğuna başlayacak. Bu sadece Türkiye’nin değil başta KKTC ve tüm Türk dünyasının heyecanla beklediği bir gelişmedir. Bu vesileyle uçuşun hiçbir aksilik olmadan gerçekleşmesi en büyük temennimdir. Başta bu vizyonu ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ederim."