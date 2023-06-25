Töre, eşi Emel Töre ile birlikte geldiği Lefkoşa Türk Maarif Koleji 176 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin demokratik bir ortamda geçtiğini ifade eden Töre, aday sayısı çok olan bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’inde boşalan bir vekillik için seçimin yapıldığını anımsatan Töre, kazananı tebrik edeceklerini ve Meclis’in yeni milletvekili olacağını belirtti.

Seçim sonuçlarının ardından 5 gün itiraz süresi olduğunu hatırlatan Töre, Resmi Gazetede sonuçların yayınlanmasının ardından mazbatanın verileceğini, 10 gün sonra da seçilecek kişinin Meclis’te yemin edeceğini kaydetti.

Pazartesi günü Meclis’in yasama yılının sona ereceğini ifade eden Töre, yeni seçilen vekilin yemin etmesi için Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılacağını söyledi.

Başkan Töre, seçim sonuçlarının ülkeye ve ülke demokrasisine hayırlı olmasını diledi.