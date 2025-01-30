Cumhuriyet Meclis’inden verilen bilgiye göre, Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin (Türk-Bir) yarın düzenleyeceği "Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük 2. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu" için KKTC’de bulunan heyete, Türk-Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, etkinliğin KKTC'nin uluslararası tanınırlığını arttırma açısından önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Güven Arıklı’nın himayelerinde yapılan etkinlikten ciddi bir tanıtım faaliyeti çıkacağına inandığını kaydeden Öztürkler, bu tür organizasyonların KKTC’nin tanıtımı ve uluslararası alanda kabul görmesi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Sempozyumun 12 ülkeden 52 yetkiliyi bir araya getirdiğini belirten Öztürkler, bu tür bilimsel çalışmalara ve ülkemizin tanıtımına yönelik etkinliklere her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

KKTC’nin yaşaması ve daha ileriye gidebilmesi için emek ve mücadele gerektiğini belirten Öztürkler Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile birlikte bu mücadeleyi fazlasıyla ortaya koyduğunu ifade etti. Bayrağın şimdi kendilerinde olduğunu belirten Öztürkler, “Bizim de yapacağımız en önemli şeyin, KKTC’nin uluslararası tanınırlığını daha iyi bir noktaya taşımaktır.” dedi.

İSGANDAROV

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Anar İsgandarov, Azerbaycan Devleti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti.

ZHALA

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Aliyeva Zhala da, “Kuzey Kıbrıs'ımızın özgürlüğü, bağımsızlığı, barış içerisinde olması hepimiz için çok önemlidir.” dedi.

ARIKLI

Görüşmede konuşan Türk-Bir Başkanı Güven Arıklı ise sempozyuma 12 ülkeden 52 katılım olacağını, organizasyonun KKTC’nin Türk Dünyası’nda daha iyi anlatılması ve tanıtılması için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Arıklı, "Adamıza gelen misafirlerin mesleklerinden dolayı bizi daha iyi anlatacaklarına inanmaktayım.” dedi.

Görüşmede ziyaret anısında hediye teatisinde bulunuldu.