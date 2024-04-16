Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, Genel Kurul’da, “2023 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu” konulu konuşma yaptı. “Yolsuzluk” başlığının uzun süredir gündemde olduğunu dile getiren Solyalı, bu başlığı ekonomi ve demokrasiden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.

2021 ve 2022 yılı raporlarını hatırlatan Solyalı, bu yılki raporda “kanca” resminin kullanıldığına dikkat çekti. Yolsuzluğun ülkede yaygın bir inanış halini aldığını dile getiren Solyalı, ekonominin ise, ülkede her bireyin birinci gündemi olduğunu kaydetti.

Adalet duygusunun yerle bir olduğu hissiyatının toplumun geniş kesiminde var olduğunu ifade eden Ürün Solyalı, yolsuzluğun, mal ve fiyatları, istihdamı etkilediğini belirtti. Toplumsal fayda ve ekonominin yolsuzluktan etkilendiğini kaydeden Solyalı, gerekeni yapma noktasında adım atılmadığını söyledi.

Rapora değinen CTP Milletvekili Solyalı, araştırmanın dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, raporun 2024 Ocak ayına kadarki süreyi kapsadığını belirtti. Kuzey Kıbrıs’ın yüz üzerinden hesaplanan puanının 27 olduğunu, dünya sıralamasında ise 140’ıncı sırada yer aldığını belirten Solyalı, yolsuzluğun yaygın ve ciddi bir sorun olduğuna inanan insanların sayısının yüzde 97 olarak eşitlendiğini kaydetti.

Kamu kaynakları, kamu ihaleleri, tapu işlemlerinde yolsuzluk algısına işaret eden Solyalı, kabine üyeleri ve üst düzey bürokratlar arasında yolsuzluğa dair inancın yüzde 90 olduğunu belirtti.

“Bu konuda Afrika liginin önemli oyuncularından biri konumuna getirdiğiniz memleket halindeyiz” diyen Solyalı, diğer kurumlarla ilgili güven oranlarına dikkat çekerek, alarm halinde olunması gerektiğini söyledi. Önerilerini sıralayan Ürün Solyalı, yolsuzlukla ilgili vekillerin yazılı ve sözlü sorularına da yanıt verilmediğini kaydetti.

Özdenefe

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Turizm” konulu güncel konuşmasında, ciddi şekilde derinleşen ekonomik krizi Meclis’te konuştuklarını, bunun halkın da birinci gündemi olduğunu söyledi.

“Aslında hiçbir iş yapılmıyor” diyen Özdenefe, “Pastayı büyütmemiz gerekirken, şu anda hükümettekiler 'küçük olsun, benim olsun, elimi yurttaşın cebine koyayım' diye strateji belirlemiş” şeklinde konuştu.

Turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu ifade eden Fazilet Özdenefe, 2024’le ilgili fuara gitmek dışında pazarlama yapılmadığını kaydetti. İngiltere ve Türkiye’nin en önemli pazarlar olduğuna işaret eden Özdenefe, özellikle pandemiden sonraki süreçte geriye gidildiğini ifade etti.

Uçak bileti fiyatlarının ne olduğunu soran Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na eleştirilerde bulunarak, Bakan Arıklı’nın, kurultay hesaplarıyla ilgilendiğini söyledi. Hükümetteki partilerin kalıcı olmadığını savunan Özdenefe, “Kuyruğunu yiyen yılan gibi başladılar birbirlerini yemeye” dedi.

Turizm sezonuna doğru gidildiğini dile getiren Özdenefe, Avrupa pazarının kaybedilmemesi gerektiğini belirtti. Üç yıldızlı otellerin lojman veya yurt olduğunu, dört yıldızlı otel kalmadığını ifade eden Özdenefe, teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, pazarlama ve ulaşımın da desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Girne Antik Limanı’nın restorasyon çalışmasının bittiğine işaret eden Özdenefe, güvenlikle ilgili önlemlerin alınmadığını söyledi. Özdenefe, “Yapamıyorsanız Antik Liman’dan çıkın Girne Belediyesi’ne devredin” dedi. Girne Belediyesi’ne hakkı olan katkının verilmediğini de ifade eden Özdenefe, “Hakkını verin, biz Doğu Çevre Yolunu da yapacağız” diye konuştu.

Girne’nin meslek lisesine ihtiyacı olduğunu dile getiren Özdenefe, mevcut lisede kapasitenin yeterli olmadığını belirtti.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özdenefe’ye yanıt verdi. Ataoğlu, iki, üç ve dört yıldızlı otellere teşvik sisteminin nasıl geliştirilebileceğine dair bugün paydaşlarla Bakanlıkta toplantı yaptıklarını belirtti. Ataoğlu, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla turizm camiasının turizm haftasını kutladı.

“Reklamdan bahsetti Fazilet Hanım, biraz geri kaldı” diyen Ataoğlu, özellikle pandemi sonrasında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Londra, Almanya, Rusya, Türkiye’de aylarca reklam yayınlandığını ve bu yıl yine tanıtımların yayınladığını dile getirdi.

Girne Antik Liman’la ilgili müsteşarın, Girne Belediye Başkanı’nın da yer aldığı toplantıda olduğunu dile getiren Ataoğlu, Belediye ile iş birliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İskele ihalesinin 2024 bütçesi içerisinde yapılacağını hatırlatarak, ilerleyen günlerde şartname hazırlandıktan sonra Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihaleye çıkılacağını kaydeden Ataoğlu, güvenlikle ilgili Girne Belediyesi’nin zabıtaları ile gerekenin yapıldığını kaydetti.

Yasa ve tüzüklerle ilgili çalışmalarını muhalefet partisiyle paylaştıklarını dile getiren Fikri Ataoğlu, müzelerle ilgili çalışmaları yakın zamanda tamamlayacaklarını söyledi. Ataoğlu, Bakanlığa ait OTEM’in, ara elemanların yetiştirilmesiyle ilgili çalışmalarının başladığını ifade etti.

Uçak bileti fiyatlarıyla ilgili çalışmayı başlattıklarını dile getiren Ataoğlu, geniş gövdeli uçakların ülkeye her gün geldiğini, ilave seferlerin de yapıldığını ancak ülkeye gelen yolcu sayısında taleplerin atmasından dolayı uçak bilet, fiyatlarının istenilen rakamlarda olmadığını söyledi. SunExpress ile mayıs ayı itibarı ile farklı noktalara da uçuşu görüştüklerini kaydeden Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, SunExpress’in hedefinin, eylül ayı itibarı ile Antalya üzerinden Türkiye dışındaki birçok ülkeye de uçuş olduğunu dile getirdi. Ataoğlu, gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, amaçlarının, turizmin gelişmesi olduğunu vurguladı.

Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe yeniden söz alarak, Rusya’da reklam yapıldığına dair sadece kendisinin değil sektörün haberi olmadığını belirterek, reklam yapılan ülkelerden kaç turist geldiğinin açıklanmasını istedi.

“Turizm polisi göreve başlayacak” denildiğini ve bunun yapılmadığını dile getiren Özdenefe, Antik Liman’da hala yer tespiti yapılmadığı için esnafın tartışma içerisinde olduğunu söyledi. Fazilet Özdenefe, “Yaptım dedikleri de yapılmadı” dedi.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise yerinden söz alarak, Türkiye dışında ülkeye en fazla Rusya’dan ziyaretçi geldiğini belirterek, geçen yıl ülkeye acenteler vasıtasıyla yaklaşık 40 bin Rus ziyaretçi geldiğini kaydetti.

Girne Antik Liman’da yer tespitinin yapıldığını, alanların belli olduğunu dile getiren Ataoğlu, Bakanlıktaki toplantının, “belli olan yerlerin nasıl kesilebileceğine dair” olduğunu söyledi.

Özdenefe

Özdenefe ise, toplantıdan memnuniyet duyduğunu ancak geç kalınmış bir toplantı olduğunu belirterek, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ataoğlu’nun yerinden, “teşekkür bile edilmediği” tepkisine karşılık Özdenefe, daha önce Girne Antik Liman projesinin önemli olduğunu ve teşekkür ettiğini söyledi.

İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Sahi Geçersiz Diploma Soruşturmasına Ne Oldu?” konulu güncel konuşmasında ilk olarak, Dünya Sanat Günü’nün tarihçesine ilişkin bilgi verdi.

“Diploma soruşturması başladığından itibaren hükümetin deve kuşu misali başını kuma gömdüğünü” belirten İncirli, “Sin da gülle geçsin” deyimine de atıfta bulundu. Bu şekilde bu sorunun üstesinden gelinemeyeceğini kaydeden İncirli, yükseköğretimin bu süreçte büyük zarar gördüğünü belirtti. Memleketin çok büyük bir sınavdan geçtiğini dile getiren İncirli, “Bu sınavı vermek zorundayız” dedi.

9 günlük bayram tatilinin maksadını sorgulayan İncirli, “Bu tatil neye yaradı?” diye sordu. İncirli, “9 günlük tatilin diploma soruşturma meselesi unutulsun” diye verildiği algısı olduğunu ifade etti.

YÖDAK’ın giderek büyüyen yükseköğretimdeki hacmi denetleyemediğini ifade eden İncirli, YÖK’ün veri tabanı içerisinde YÖDAK’ın kayıtlarının tutulacağına dikkat çekerek, “Kurumlarımızın yetkilerini süresiz olarak devredemeyiz” dedi. “Doğru olan kendi veri tabanımızı yönetmeyi başarmamızdır” diye konuşan İncirli, ülkenin insanlarının küçümsenmemesi gerektiğini belirtti.

İki aylık süreçte iptal edilen diploma olmadığını ifade eden İncirli, “Geçersiz diplomaların tespit edilip, iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, “Neyi bekliyorsunuz?” diye sordu.

Ülkede 23 aktif üniversiteye karşılık aktif öğrenci sayısında muğlaklık olduğunu ifade eden İncirli, yatay geçişle ilgili tüzük hazırlanması gerektiğini de belirtti. 13 tane de açma öz izni alan üniversite olduğunu dile getiren İncirli, bu izinlerin neden iptal edilmediğini sordu.

1979 yılında ülkede DAÜ ile yükseköğretimin başladığını kaydeden İncirli, 2012 yılından sonra üniversite açma konusunun hız kazandığını belirterek, izinlerin iki tane UBP’li bakan döneminde yoğunlaştığını kaydetti.

39 tane eğitim kurumu olduğunu belirten İncirli, son iki yılda 19 tane kuruma eski mevzuata göre izin verildiğini söyleyerek, bir gecede eğitim kurumlarıyla ilgili tüzüğün değiştirildiğini ve “insanların allak, bullak” edildiğini ifade etti.

İncirli, Polis Genel Müdürlüğü ve YÖDAK’ın soruşturmalarla ilgili kamuoyuna bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

İncirli’nin konuşmasının ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi. Gelecek birleşim yasama ve denetim görevi birlikte olmak üzere 22 Nisan Pazartesi günü yapılacak.