Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.00 sıralarında toplandı.

Genel Kurul gündeminde Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Murat Kaya İnşaat Ltd.’in Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının üçüncü görüşmesi var.

Toplantıda ayrıca, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Meclis Genel Kurulu, dün nisap sorunu nedeniyle toplanamamış ve 24 saat ertelenmişti.