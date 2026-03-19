Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın hem hüzün hem de mutluluk barındırdığını ifade eden Taçoy, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu. Tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Taçoy, bu yıl da bayram sevincinin savaşların gölgesinde yaşandığını belirtti.

Gazze’de Filistin halkının maruz kaldığı saldırıları hatırlatan Taçoy, benzer acıların başka Müslüman ülkelerde de sürdüğünü ifade etti. Kıbrıs Türk halkının geçmişte uzun yıllar saldırı ve baskılar altında bayramlar geçirdiğini anımsatan Taçoy, yaşanan acıların anlamını iyi bildiklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının tüm zorluklara rağmen inancından ve mücadelesinden vazgeçmediğini belirten Taçoy, dünyada masum insanlara yaşatılan savaşların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Taçoy, mesajının sonunda başta Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, barış dolu bayramlar diledi.

MESAJ:

“Mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznüne, bayrama kavuşmanın mutluluğunun eşlik ettiği bir gündeyiz.

Ramazan ayı boyunca tutulan tüm oruçların ve edilen tüm duaların Yüce Allah tarafından kabul görmesi dileklerimle Müslüman âleminin bayramını kutlarım.

Bir bayrama daha ulaştık. Ancak ne yazık ki bayramın coşkusuna savaşların acı gölgesi düşmektedir.

Geçtiğimiz yıl Gazze’deki Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıların gölgesinde yaşadığımız bayramları, bu yıl da başka bir Müslüman ülkenin uğradığı ağır saldırıların sürdüğü bir dönemde geçiriyoruz.

Kıbrıs Türkü, bayramları savaşın gölgesinde geçirmenin ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir halktır.

Uzun yıllar boyunca maruz kaldığı saldırılara direnen Kıbrıs Türk halkı, yaşadığı tüm acılara rağmen inancından taviz vermemiş, egemenliğini ve hürriyetini koruyarak varlığını sürdürmüştür.

Bu nedenle dünyada masum insanlara yaşatılan savaşların bir an önce sona ermesi en büyük temennimdir.

Başta Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar, Yüce Allah’tan savaşsız günlerde kutlayacağımız nice bayramlar dilerim.”