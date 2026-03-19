Hasipoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla işçileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
34 gün süren grev sürecinin Bakanlık arabuluculuğunda mutabakatla sonuçlanmasının ardından tesisi gezen Hasipoğlu, emeğin hakkının teslim edildiği bir ortamda bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
"En Büyük Bayram, Çalışanın Mutluluğudur"
Ziyaret sırasında konuşan Hasipoğlu,
" Zorlu bir süreci geride bıraktık; şimdi üretim zamanı. İşçimizin yüzünün güldüğü, evine huzurla döndüğü her gün bizim için bayramdır. Ramazan Bayramı’nın getirdiği dayanışma ruhunun, Ektam’daki bu yeni dönemi taçlandırmasını diliyorum." dedi.