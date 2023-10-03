Meclis Genel Kurulu'nda CTP Milletvekili Fikri Toros, “Toplumsal Yalnızlaşma Stratejisi ve Kıbrıs Türk Toplumuna Yansıyan Bedelleri” konulu güncel konuşma yaptı.

Fikri Toros, Kıbrıs Türkünün herhangi bir konservatif yapıya dönüşmeyi kabul etmeyeceğini belirterek, yozlaşmanın ve suç oranının artmasının ülkeyi uluslararası hukuktan ayrı tutanların suçu olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusundaki yeni siyasetin TC haricinde herhangi bir başka ülkeden kabul görmediğini belirten Toros, bu önerinin adanın ebediyen bölünmesini ön gördüğünü savunarak, bu önerinin kabul edilmesinin söz konusu olamayacağını ileri sürdü.

Toros, Crans Montana’dan beri devam eden çıkmazın çözülmesi için yapılan girişimleri sıralayarak, özel temsilci atanmasının faydalarını anlattı ve Cumhurbaşkanı’nın redci bir pozisyon ortaya koyduğunu savunarak bundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Siyasi eşitliğin yeniden tartışmaya açılmasına fırsat verilmeden Güvenlik Konseyinin kabul ettiği şekilde devam edilmesi gerektiğini belirten Toros, müzakerelerin ucu açık değil önceden belirlenen takvimlerle devam etmesi gerektiğini kaydetti.

"Kıbrıs konusunda çözümsüzlüğü çözüm olarak lanse edip korunması için çalışan tüm aktörler sebebiyle refahın anahtarı olan federal çözüme sırt çevrildi" diyen Toros, bu pozisyonun amaçlanan tüm hedeflere engel olduğunu söyleyerek konuyla ilgili bir dizi örnek verdi.

Abdullah Gül’ün, Kıbrıs sorununun çözümünün başka konularda da çözümü beraberinde getireceğini belirttiğini ifade eden Toros, çözümsüzlüğün toplumlar arasındaki güveni de erozyona uğrattığını söyledi.

Toros, AB’yle ilişkilerin yürütüldüğü 2 tüzüğün de ilk cümlesinin federasyonu kolaylaştırmak amacıyla düzenlediğinin belirtilmesi olduğunu kaydetti.

Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat da “Ercan’dan Kıb-Tek’e Çürümüşlüğün Resmi” konulu güncel konuşma yaptı.

Talat, salonda konuşmalara cevap vermek üzere sadece Sağlık Bakanı’nın bulunmasını eleştirerek “Bu iş böyle gitmez Meclis'in ilk denetim gününde boş koltuklara konuşmayacağım” diyerek kürsüden indi.

Talat, konuşmasını haftaya yapacağını ancak bundan sonra bu kadar yumuşak davranmayacağını belirtti.

Çolakoğlu

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da “Eğitimde Bitmeyen Kaos” konulu güncel konuşmasını yapmak üzere söz aldı.

Çolakoğlu, kendilerinin de bakanlığın da yaz aylarını boşa geçirmediğini nelerin eksik olduğuyla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, parti olarak okulları ziyaret ettiklerini ve çok temel eksikler farkettiklerini ve bunları paylaşmak istediğini söyledi.

Yabancı öğrencilerin bugün bile kayıt yapmaya devam ettiğine, kalabalık sınıfların sayılarının her geçen gün arttığına işaret eden Çolakoğlu, deprem konusunda sakıncalı bulunan binaların öğretmen odalarının kullanıma açılmasının sakıncalarını dile getirdi.

Okulların bir kısmında kültür sanat mekanlarının sınıflara dönüştüğünü, kantin ihtiyacının yetersiz kaldığını, öğrencilerin yemek yiyeceği ya da oturup dinlenebileceği kapalı alanlar olmadığını belirterek, okullardaki bazı güvenlik zafiyetlerine de dikkati çekti.

Çolakoğlu, hemen her okulda altyapı eksikliği olduğuna işaret ederek, prefabrik binaların tamamında da elektrik gibi altyapı sorunu olduğunu belirtti.

Çolakoğlu, okullarda ciddi bir salgın olduğunu ve bunun yayılarak devam ettiğini savunarak, bu konularda neler yapıldığını sordu.

Öğretmen ödeneğinin de sanki ilk kez veriliyormuş edasıyla Kolej barajının düşürüldüğü gün duyurulmasının da manidar olduğunu savunan Çolakoğlu, bunların dikkat dağıtmak gündem değişmek için yapıldığını ileri sürdü.

Çolakoğlu, baraj düşürülmesinin de bir grup kişiye zarar verdiğini ifade ederek, okullarda yaşanan aksaklıkları ve öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıları sıralayarak, “Okul öğretmen için iş değildir biz öğretmenler olarak okulu evimiz olarak görürüz” dedi.

“Çocukların beyinlerinin hurafelerle yıkanamayacak kadar değerlidir. Bilimsel içerikten uzak şeyler yaratmayın” diyen Çolakoğlu, belli noktalarda çabaları çok takdir ettiğini ancak sonucun bu olmaması gerektiğini vurguladı.

Çolakoğlu, “Gerçeklerimizi bilelim tam gün eğitim bu değildir” dedi.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da söz alarak, öğretmenlerin fedakarlıklarıyla ilgili söylenen her şeyi kabul ettiğini aynı şekilde düşündüğünü ifade ederek, okullarla ilgili yaptıkları eleştirilerle ilgili tek tek cevap verdi.

Okulların genelinin altyapısının geçen yıla göre çok daha iyi durumda olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, okulların dışlarını bile eğitimle direk alakası olmamasına rağmen yenilemeye çalıştıklarını belirtti.

Devletin işleyişinde birçok prosedür olduğunu o nedenle bazı noktalarda atılacak adımların uzadığını anlatan Çavuşoğlu, çoğu okuldaki eksikliklerin eğitime engel olmadığını söyledi.

İhale süreçleriyle ilgili de finansal bilgi veren Çavuşoğlu, okulların minimum 200 milyon TL’ye tamamlandığını ve bunların da belli bir zaman gerektirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bu toplanan paranın gerektiği şekilde kullanılması ve tam gün eğitime geçip çağdaş düzeyde hizmet vermenin 2-3 yıl alacağını ve bunun için de herkesten destek beklediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, “Geleceği aydınlığa çıkarmak adına tüm eleştirileri göze aldık amaç başarılı olmak” dedi.