Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner ve Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay’dan oluşan Meclis heyeti, 150. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu marjında, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu toplantısına katıldı.



İsviçreli diplomat Wehrli ve yardımcılarının moderatörlüğünde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Adadaki iki taraf arasında diyalog ve işbirliğini teşvik ederek, yakınlaşma sağlanabilmesi hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



Cumhuriyet Meclisi heyetine, Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı eşlik etti.



Heyet, temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam yurda dönecek.