Komite ilk sırada, gündeminde yer alan “Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde oylamaya başladı.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS ve KAMUSEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite daha sonra gündeminde yer alan “Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni (Y.Ö. No: 76/4/2025) ele aldı ve madde madde oylamaya başladı.

Komite toplantısında öneri sahibi UBP Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yanında davetli olarak Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS ve KAMUSEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.