Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündemindeki “Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve UBP Milletvekili Hasan Küçük)” ve “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni (Öneri Sahibi DP Milletvekili Serhat Akpınar) sırasıyla görüştü.

Komite, söz konusu yasa tasarısı ve yasa önerileriyle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği yetkilileri katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca DP Milletvekili Serhat Akpınar ve YDP Milletvekili Talip Atalay da katıldı.