Öztürkler, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, tüm milletvekillerine yaklaşık bir saat önce gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ifade etti.

“Meclis milletvekillerine kapatıldı diye bir şey yok”

Meclis Başkanı Öztürkler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir saat önce tüm milletvekillerine haber verildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından giriş yapılabilir, yaya olarak da giriş yapılabilir. Milletvekillerine ‘Meclis kapandı’ diye bir durum söz konusu değildir.”

“Sendika başkanları ve gazeteciler de girebilir”

Öztürkler, Meclis’in kapatıldığı yönündeki iddiaların yanlış olduğunu vurgulayarak, sendika başkanları ve gazetecilerin genel kurulu izleme haklarının sürdüğünü belirtti.

“Yoğun kalabalık bekleniyor; Polis güvenlik amacıyla önlem aldı”

Öztürkler, bugün Meclis çevresinde yoğun bir kalabalık beklendiği için Polis Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik amaçlı bazı girişlerde düzenleme yapıldığını ifade etti.