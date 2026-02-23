Bunlar da ilginizi çekebilir

Kamu-İş, alınan karar doğrultusunda bugün Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde grev uygulanacağını duyurdu.

Sendika açıklamasında, UBP-DP-YDP Hükûmeti tarafından yürürlüğe konulmak istenen protokolün iletişim altyapısının geleceği ile kamusal denetimini olumsuz etkileyecek düzenlemeler içerdiği savunuldu. Stratejik öneme sahip telekomünikasyon altyapısının kamu yararı doğrultusunda, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ülke kurumlarının “peşkeş çekilmesine” karşı çıkıldığı ifade edildi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, (Kamu-İş) 120 milyon dolarlık Fiber Optik Protokolü’ne ilişkin yazılı açıklama yaparak, söz konusu düzenlemenin ülkenin iletişim altyapısının kamusal niteliğini zedeleyeceği ve kamu yararı ilkesine aykırı sonuçlar doğurabileceği yönünde ciddi endişe taşıdıklarını bildirdi.

