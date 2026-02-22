Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk İzci Örgütü Derneği tarafından Lefkoşa Kız İzci Örgütü Derneği'nde ülke izciliğine katkıları olan iki büyük izci lideri Güner Necat ve Tuncer Apakgün anısına düzenlenen etkinlikte, merhum liderlerin aileleri ve izciliğe gönül vermiş liderler de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk İzci Örgütü Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu onur ve memnuniyeti dile getirdi.

İzciliğin sadece doğayı tanımayı, beceri kazanmayı değil, aynı zamanda sorumluluk, dayanışma, vatan ve toplum sevgisini öğretmeyi amaçlayan çok kıymetli bir eğitim yolculuğu olduğunu söyleyen Bakan Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz izciliğine uzun yıllar emek vererek iz bırakan, bugün saygı ve minnetle andığımız değerli liderler Güner Necat ve Tuncer Apakgün, yalnızca birer izci önderi değil; aynı zamanda yetiştirdikleri nesillerle bu ülkenin sosyal hayatına katkı koymuş çok kıymetli eğitim neferleridir.

Onların özverisi, disiplini ve izcilik ruhuna olan bağlılığı, bugün izcilik camiamızın en güçlü miraslarından biridir.

Bu vesileyle, Lefkoşa Kız İzci Örgütü Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı anma programında, merhum liderlerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha sabır diliyor; izcilik hareketine gönül vermiş tüm liderlerimize emekleri için şükranlarımı sunuyorum.”

İzciliğin gençlerin özgüvenli, çevreye duyarlı, topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde çok önemli bir rol oynadığına işaret eden Bakan Ataoğlu, Bakanlık olarak gençlerin bu değerlerle yetişmesini sağlayan her çalışmanın yanında olmaya, izcilik faaliyetlerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Bakan Ataoğlu, “Bu anlamlı günde, aramızdan ayrılan kıymetli liderlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; izcilik ruhunun nesilden nesile güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.