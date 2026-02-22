Fiber Proje Protokolü kapsamında biri Cumhuriyet Meclisi’nde, diğeri Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)’da olmak üzere iki ayrı toplantı gerçekleştirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu toplantıların ardından yaptığı açıklamada, Fiber Proje Protokolü kapsamında 8 ana başlıkta prensip uzlaşısı sağlandığını, teknik detaylara ilişkin müzakerelerin ise devam edeceğini bildirdi.

Ancak Tel-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan “bazı maddeler üzerinde anlaşmaya varıldı” ve “8 ana başlıkta prensip uzlaşısı sağlandı” yönündeki haber ve iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Tel-Sen olarak hiçbir maddenin kabul edilmediği ve herhangi bir uzlaşı sağlanmadığı vurgulanarak, söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli bir algı operasyonu olduğu kaydedildi.